نفذت الوحدة المحلية أعمال تركيب وزراعة 45 عمود إنارة جديداً بطريق السد العالى شرق، بالأمر المباشر لسرعة الانتهاء من الأعمال، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطريق الحيوى الذى يشهد حركة مرورية مستمرة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقاً لمعايير السلامة والأمان.

كما تتضمن الأعمال تركيب 250 كشاف إنارة جديد بطول 7 كم من إجمالى طول الطريق البالغ 10 كم، وذلك بدءاً من موقع مصنع تدوير المخلفات وحتى المنطقة السكنية، حيث سبق الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنارة بطول 3 كم خلال الفترة الماضية.

وتم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليون جنيه، بدعم من الخطة الإستثمارية لمحافظة أسوان للعام المالى 2026 - 2027، فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق الحيوية.

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ المشروع يستهدف الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمترددين على طريق السد العالى شرق، والحد من الحوادث المرورية المتكررة، مع توفير بيئة أكثر أماناً للمركبات والمشاة، بما يواكب خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، ضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإسثتمار فى رأس المال البشرى .