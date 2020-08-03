محافظ الجيزة ينعي ضحايا حادث ميكروباص المريوطية

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نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 8 مواطنين لقوا مصرعهم، أمس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطيه بطريق نكلا بمنشأة القناطر.

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدة والعون لأسر المتوفيين.

وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.