غرق شابين بشاطئين في البيطاش وإنقاذ 4 غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، من انتشال جثماني شابين، لقيا مصرعهما غرقا بشاطئا "النقابات الهندسية، وهدير"، في منطقة البيطاش، بالعجمي، غربي المحافظة، فيما تم إنقاذ 4 آخرين، بالتزامن، بواسطة الأهالي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا؛ بنزول مجموعه من الشباب في الشاطئان، فجرًا، وتمكن الأهالي من إنقاذ 4 منهم، فيما جرفت مياه البحر شخصان، ولقيا حتفهما غرقًا.

وبالبحث تبين أن الغريقان يدعيان: سليمان أحمد سليمان، 26 عامًا، مقيم في التجمع الخامس، محافظة القاهرة، وتم انتشال جثمانه مساءً، والأخر، يدعى، أحمد شهاب محمد، 18 عامًا، من مدينة أبوحمص، محافظة البحيرة، حيث نزلا مياه البحر فجرًا، وتم انتشال جثمانهما.

تم تحرير محضران إداريان بالواقعتان، وجارٍ إحالتهما للنيابة العامة لتباشر التحقيق، حيث أمرت بنقل الجثتان إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليهما؛ لبيان سبب الوفاه، تمهيدًا للتصريح بدفنهما.