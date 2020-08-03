شنت شرطة المرافق في الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم مدير الأمن، اليوم الأحد، حملة ميدانية؛ لإزالة الاشغالات من الطريق العام، وتحرير مخالفات ضد بعض المحال التجارية، في نطاق أحياء وسط والجمرك.

ووفقًا لمصدر أمني، قامت الحملة بتحرير مخالفة لأحد محال الكشري في منطقة الجمرك، وذلك لمخالفته قرارات رئيس مجلس الوزراء، باستمرار الفتح حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، رغم التنبية عليه بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين.

كما قامت الحملة بإزالة الإشغالات والتعديات، من طريق الكورنيش، وشوارع "السيد كريم، سعد زغلول، والغرفة التجارية، ومنطقة الأنفوشي، وميدان محطة الرمل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على الإشغالات وإيداعها في مخازن شرطة المرافق.