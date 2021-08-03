فيلم ديزني الجديد «جانجل كروز» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم المغامرات الجديد "جانجل كروز" من إنتاج شركة ديزني، إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في الأيام الأولى لعرضه، حاصدا 34,2 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم في خمسينات القرن العشرين داخل مدينة ملاهي، هو من بطولة إميلي بلانت ودواين جونسون إلى جانب الممثل البريطاني جاك وايتهول.

وأعقبه في المركز الثاني فيلم "ذي غرين نايت" الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6,78 مليون دولار.

وحلّ ثالثا فيلم "أولد"، متصدر ترتيب الأسبوع الماضي، مع 6,76 مليون دولار، ويدور الفيلم الذي هو من إنتاج "يونيفرسال" حول عائلة تُحاصَر على الشاطئ حيث يبدأ أفرادها بالتقدم في السن بسرعة، وهو من بطولة جايل جارسيا برنال وفيكي كريبس.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "بلاك ويدو"، أحدث أعمال الأبطال الخارقين لعالم "مارفل" من بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات بلغت 6,4 مليون دولار.

وتبعه في المركز الخامس الفيلم الجديد "ستيلووتر" من إنتاج "فوكوس فيتشرز" وبطولة مات ديمون في دور عامل نفط أمريكي يسافر إلى فرنسا لمساعدة ابنته إثر سجنها بسبب جريمة قتل تقول إنها لم ترتكبها، ونال الفيلم 5,1 مليون دولار.