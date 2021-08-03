كشفت منصة "نتفليكس" عن الإعلان الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"، والذي يتم إصداره على مرتين، النصف الأول في 3 سبتمبر المقبل، والنصف الثاني في 3 ديسمبر 2021.

و"١٠٠ ساعة" تبدو وكأنها ١٠٠ سنة، هكذا تصف طوكيو شعورها في الإعلان الرسمي للنصف الأول من الجزء الخامس من مسلسل البروفيسور.

بينما يكشف البروفيسور، أنه تم اكتشاف المخبأ الخاص به، في حين يستعد العقيد تامايو لدخول الجيش إلى بنك إسبانيا.

وتدور أحداث الجزء الخامس، حول احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة.

وتمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحدهم.

وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب.

وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، الجيش. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.