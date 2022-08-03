تزايد الإقبال على البرنامج الصيفي والدروس المنهجية بمساجد شبرا الخيمة

شهد اليوم إقبالا متزايدا من الأطفال على فعاليات النشاط الصيفي لمساجد أوقاف شبرا الخيمة، تحت رعاية السيد اللواء مهندس أركان حرب أحمد علي مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، والذي يهدف إلى نشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء، واستعادة دور المسجد في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي الصحيح.



وأقيم البرنامج الصيفي بكل من مسجد أبو الهنا بإشراف الشيخ صلاح عبد الكريم، ومسجد علي بن أبي طالب ميدان بهتيم بإشراف الشيخ محمود محمد، ومسجد الرحمن العمومي بمنطقة إبراهيم بك بإشراف الشيخ محمد إبراهيم عبد الجواد، ومسجد الرضا مدينة الصبر بإشراف الشيخ عبد الجواد عبد العزيز، والمسجد الكبير ببهتيم بإشراف الشيخ أشرف محمد وذلك بقيادة الشيخ علي عبد النعيم زهران مدير أوقاف شرق.



كما أُقيم بغرب شبرا الخيمة بقيادة الشيخ ماهر سعيد عبدالفتاح مدير أوقاف غرب، برنامج الطفل بكل من (مسجد النور بميت نما بإشراف الشيخ أيمن ممدوح، ومسجد القوات المسلحة بمساكن الضباط بإشراف فضيلة الشيخ أحمد عبد اللطيف، ومسجد شهداء الشرطة بكورنيش النيل بإشراف الشيخ عمار محمد، مسجد النور بمنطي بإشراف الشيخ محمد طه هندي، ومسجد الرحمة المنشية الجديدة بإشراف الشيخ سعد نصر، ومسجد بلال بن رباح بارض نوبار).



وشهد اليوم إقبالًا كبيرا وسط فرحة عارمة من أولياء الأمور.



ووجهرئيس مدينة شبرا الخيمة، بحسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على حفظ القرآن ونشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التي حثت عليها جميع الأديان.



وأكد أولياء أمور الأطفال المشاركين في البرنامج، أن ثقتهم في مشايخ الأوقاف لم تنقطع، وأن أبناءهم أشد فرحا منهم بعودة الأنشطة القرآنية في المساجد.



كما شهدت مساجد شبرا الخيمة إقبالا على الدروس المنهجية، والتي تقام وفقا للتخصص العلمي والتميز الدعوي بحيث تتكامل الجهود في كل منطقة لتغطية كل الجوانب الشرعية العلمية التخصصية وتقام هذه الدروس يوميا عقب صلاة المغرب وتمتد حتى صلاة العشاء على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.



ويقام النشاط الصيفي للأطفال والدروس المنهجية للكبار بالمساجد الكبرى بمدينة شبرا الخيمة على يد كوكبة من علماء وزارة الأوقاف بالقليوبية.



ويتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.