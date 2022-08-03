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مصر
الحكومة توافق على تجديد قرار خفض إنتاج شركات الأسمنت لمدة عام
أمين الفتوى: الحديث عن حساب الله للإنسان إذا سب الناس في سره «تشدد»
مجلس صندوق دعم السياحة يعقد أولى اجتماعاته برئاسة العناني
أميرة صابر: طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني تضم مختلف القوى السياسية
شئون خارجية
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وزير الخارجية الجزائري يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نيجيريا سياسيا واقتصاديا
رسميا.. أوكرانيا أفقر دولة في أوروبا مرة أخرى
صدامات بين مزارعى الكوكا والشرطة فى بوليفيا
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فيفا يستفسر من الإسماعيلي عن مستحقات كارميلو
منتخب الشباب يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع السعودية في نهائي كأس العرب
هزيمة فريقي الريان والدحيل في مستهل الموسم الجديد للدوري القطري
رأي
فن
رامي جمال يطرح «موقف ضعف» ثالث أغاني ألبومه «يستاهل بوستين»
دومينيك حوراني تروج لمسرحيتها الجديدة «شيكو لولو»
«الأفاعي» ينافس باسم قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح
رغدة تطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن مهاجمة آثار الحكيم
مال وأعمال
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مواطن
الصناعات الهندسية: الآلات والمعدات تستحوذ على 10% من الواردات المصرية
مساعد وزير التموين: أسواق نصف الجملة تبيع السلع بتخفيض 30%
وزير السياحة والآثار يترأس أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في تشكيله الجديد
حوادث وقضايا
مئات الأهالي بأسوان يشيعون جثامين ١٧ ضحية في حادث سوهاج
مصرع مُسن إثر انهيار شرفة عقار تصادف مروره أسفله في الإسكندرية
حبس 3 متهمين بحيازة 20 كيلو لمخدر البانجو في الإسكندرية
حبس متهم بحيازة كيلو هيروين بقصد الاتجار في الإسكندرية
تليفزيون
الحوار الوطني.. جمال الكشكي: الملف الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة للدولة والمواطن
الأعلى للإعلام: وقف برنامج إيمي تاتو على قناة الشمس
فيديو.. دنيا عبدالعزيز: لما زوجي طلب إيدي قلت له أكيد أنت مش في وعيك
فيديو.. سر مكالمة محمد صبحي التي غيرت رأي دنيا عبدالعزيز عن اعتزال الفن