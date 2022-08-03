الحوار الوطني.. جمال الكشكي: الملف الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة للدولة والمواطن

الأعلى للإعلام: وقف برنامج إيمي تاتو على قناة الشمس

فيديو.. دنيا عبدالعزيز: لما زوجي طلب إيدي قلت له أكيد أنت مش في وعيك

فيديو.. سر مكالمة محمد صبحي التي غيرت رأي دنيا عبدالعزيز عن اعتزال الفن