 إقبال جماهيري كبير من أهالي الصف لفعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:07 م القاهرة القاهرة 24°