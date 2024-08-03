جيش الاحتلال عن مجزرة حي الشيخ رضوان: قصفنا مجمعا كان يستخدم في السابق كمدرسة

أقر جيش الاحتلال بشن غارات على مدرسة لإيواء نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن طائراته هاجمت من زعم أنهم مسلحون يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الإرهابية في إشارة إلى المدرسة التي جرى استهدافها.
وأضاف جيش الاحتلال أن المجمع الذي استُهدف كانت يستخدم سابقًا كمدرسة في منطقة مدينة غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه تم استخدام المجمع كمخبأ لعناصر حماس، حيث تم الترويج وتنفيذ هجمات ضد قواته.
واستشهد عشرة فلسسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدرسة التي تأوي النازحين.
وقالت مصادر إعلامية، إن جيش الاحتلال شن قصفًا على المدرسة مرتين متتاليتين، فيما كان رجال الإسعاف عاجزين عن انتشال جثث الشهداء.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 39,550 شهيدا، و91,280 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.