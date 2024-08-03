جيش الاحتلال عن مجزرة حي الشيخ رضوان: قصفنا مجمعا كان يستخدم في السابق كمدرسة

أقر جيش الاحتلال بشن غارات على مدرسة لإيواء نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن طائراته هاجمت من زعم أنهم مسلحون يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الإرهابية في إشارة إلى المدرسة التي جرى استهدافها.

وأضاف جيش الاحتلال أن المجمع الذي استُهدف كانت يستخدم سابقًا كمدرسة في منطقة مدينة غزة.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן, שב״כ ופיקוד הדרום, מחבלים שפעלו במתחם פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חמאס. המרחב שימש בעבר כבית הספר "חמאמה" במרחב העיר עזה שבצפון הרצועה>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 3, 2024



وزعم جيش الاحتلال أنه تم استخدام المجمع كمخبأ لعناصر حماس، حيث تم الترويج وتنفيذ هجمات ضد قواته.

המתחם שימש כמקום מסתור עבור מחבלי חמאס, ממנו קודמו והוצאו לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל.

בנוסף, במתחם יוצרו ואוחסנו אמצעי לחימה ששימשו את הארגון, הוכשרו והתאמנו מחבלים על שימוש בהפעלת אמצעי לחימה אלו כנגד כוחות הביטחון ומדינת ישראל>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 3, 2024

واستشهد عشرة فلسسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدرسة التي تأوي النازحين.

🚨🚨 عاجل 🚨🚨



قصف إسرائيلي على مدرسة نازحين بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة pic.twitter.com/eBxy23JtvU — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) August 3, 2024

وقالت مصادر إعلامية، إن جيش الاحتلال شن قصفًا على المدرسة مرتين متتاليتين، فيما كان رجال الإسعاف عاجزين عن انتشال جثث الشهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 39,550 شهيدا، و91,280 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.