رويترز تنفي نشر تقرير عن هجوم صاروخي وشيك على إسرائيل

نفت وكالة رويترز، الجمعة، أن تكون نشرت تقريرا عن استعدادات وشيكة لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل.

جاء ذلك بعد تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن الوكالة قولها ذلك.

وقال متحدث باسم الوكالة: «أي ادعاءات بأن رويترز نشرت ما يشير إلى استعدادات وشيكة لهجوم باليستي من جانب إيران، بما في ذلك أن الأقمار الصناعية والرادارات رصدت انطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من إيران واليمن والعراق باتجاه إسرائيل، أو أن تركيا والعراق أغلقتا مجالهما الجوي، كاذبة. رويترز لم تنشر ذلك».

وتسود حالة من ترقب للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، فيما تعيش إسرائيل حالة تأهب واستنفار بشكل غير مسبوق.