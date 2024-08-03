القسام تستهدف آليات إسرائيلية شرقي رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ناقلتي جند وجرافتين ودبابة ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة شرقي رفح.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها قنصوا جنديًا إسرائيليًا ببندقية الغول قرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح، وفقًا لما نقله موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، في طهران فجر الأربعاء، وذلك بعد ساعات من اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

في حين ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تأكد من اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في غارة استهدفت خان يونس جنوبي غزة قبل نحو 3 أسابيع.