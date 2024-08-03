رئيس مياه الفيوم يتفقد أعمال المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

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تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة والجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري لمتابعة انتظام سير الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات تحول دون تسلم المشروع بالتاريخ المحدد.

وخلال الجولة أكد ضرورة الالتزام الكامل بكل البنود التعاقدية ومعايير الجودة والكفاءة العالية وتسريع نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من كل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لسرعة دخول المشروع حيز الخدمة.

وأوضح أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ٧٥٪ للأعمال المدنية و٢٥٪ للأعمال الكهروميكانيكية ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج مياه الشرب بنحو ١٢٠ ألف متر مكعب يومي لرفع ضغوط مياه الشرب بشبكات التوزيع لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بنهاية الشبكات بأطراف المحافظة وضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة ومستدامة تلبي احتياجاتهم من مياه الشرب.

وثمن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بضخ استثمارات ضخمة بمشروعات البنية التحتية بمحافظة الفيوم للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الريف المصري بمختلف أنحاء المحافظة لتحسين سبل الحياة بالقرى الأكثر احتياجاََ