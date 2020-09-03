 إسرائيل: تسجيل 1950 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: تسجيل 1950 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 12:36 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 12:36 ص

(د ب ا)

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء باكتشاف نحو الف وتسعمئة وخمسين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس، ما يرفع اجمالي عدد المرضى الى قرابة مئة وواحد وعشرين ألفا.

واضافت الوزارة أن ثمانية مرضى توفوا وبذلك ارتفع عدد الوفيات الى تسعمئة وتسعة وستين،بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت الهيئة أن إسرائيل سوف تبدأ الأسبوع المقبل باجراء فحوص سريعة لاكتشاف كورونا، وسيصل نهاية الأسبوع الجاري إلى البلاد مائتا جهاز تم شراؤها من خارج البلاد، ومن المتوقع ان تظهر النتائج في غضون ربع ساعة.


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