 إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة - أ ش أ:
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 9:58 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 9:58 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ معدل الحالات الإيجابية 9.4% عقب إجراء 32 ألفًا و700 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 834 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 418 مصابًا في حالة خطيرة، في حين وضع 118 شخصًا منهم على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن 969 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 122 ألفًا و539 إصابة، لافتة إلى أنه منذ فبراير الماضي، أصيب شخص من بين كل 75 شخصًا بالفيروس.


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