الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف مطار التيفور وتسقط معظم الصواريخ المعادية

(د ب أ)

تصدت قوات الدفاع الجوي بالجيش السوري لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه ”في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد قصفا جويا يرجح أنه إسرائيلي، استهدف منطقة مطار تيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، تزامنا مع دوي انفجارات نتيجة محاولة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لتلك الصواريخ.

وشنت إسرائيل يوم الاثنين ضربات جوية استهدفت مناطق جنوبي دمشق مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.