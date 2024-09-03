نور الشربيني وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة مصر للإسكواش

أقيمت اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، والتي تقام في ملاعب نادي «O West»، خلال الفترة الحالية وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي 4 مباريات، بواقع مواجهتين في منافسات السيدات ومثليهما على صعيد الرجال.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2024، هي أول بطولة ماسية في تاريخ منافسات الإسكواش والتابعة للاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش.

وحجزت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، مقعدها في النصف النهائي بعد تغلبها على البلجيكية تين جيليس، المصنفة السابعة عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة استمرت 28 دقيقة وبواقع أشواط: «11-8، 11-1 و11-7».

كما تأهلت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، للدور نصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزية جيورجينا كينيدي، المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة ثلاث أشواط دون رد، في مباراة استمرت 41 دقيقة وبواقع أشواط: «11-7، 11-9 و12-10».

وتلتقي نور الشربيني مع مواطنتها هانيا الحمامي، في أولى مباريات الدور نصف النهائي يوم الخميس، فيما تستكمل مباريات الدور ربع النهائي من منافسات السيدات غدًا، الأربعاء، بمواجهتي ندا عباس، المصنفة السابعة عشرة عالميًا، مع مواطنتها سناء إبراهيم، المصنفة الثانية والثلاثين عالميًا، ونوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، مع مواطنتها روان العربي، المصنفة الثامنة عالميًا.