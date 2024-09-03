الإسماعيلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

كشف النادي الإسماعيلي آخر تطورات الحالة الصحية للمدير الفني للدراويش إيهاب جلال بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ودخل على إثرها المستشفى.

قال النادي الإسماعيلي..

تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة للكابتن إيهاب تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.

ويهيب النادي الإسماعيلي بجميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي الكابتن إيهاب، أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له.

وندعو الله آملين أن يكلل جهود الأطباء بالنجاح وأن يتم نعمته وشفاءه عليه، كما ندعو جميع محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى إخلاص الدعاء لله عز وجل حتى يتم شفاءه على إيهاب جلال.

وسنوافيكم تباعا بتطورات الحالة الصحية الخاصة بصاحب الخلق الرفيع، داعين المولى عز وجل أن يتم شفاءه على خير.