 الحماية المدنية تستعين بكلاب بوليسية للبحث عن أحياء تحت أنقاض عقار النزهة المنهار - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تستعين بكلاب بوليسية للبحث عن أحياء تحت أنقاض عقار النزهة المنهار

تصوير: محمود عبد السلام
تصوير: محمود عبد السلام
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 6:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 6:29 م

تكثف قوات الإنقاذ البري بالقاهرة، جهودها لسرعة انتشال باقي ضحايا عقار أرض الجولف المنهار بمنطقة النزهة.

واستعانت قوات الإنقاذ البري، بكلاب بوليسية للبحث عن الأحياء، وسرعة انتشال أي ضحايا من أسفل الكتل الخرسانية بعد انهيار العقار.

وتمكنت القوات من انتشال 3 أشخاص ناجين تم نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" أن التحريات الأولية أشارت إلى أن انهيار العقار جاء نتيجة قيام أحد الأشخاص بإجراء بعض التشطيبات بالطابق الثاني في العقار.

وقالت التحريات إن انهيار العقار تسبب في تلفيات بعدد 5 سيارات وجاري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بالقاهرة مفاده انهيار عقار مكون من دور أرضي و 5 طوابق بمنطقة أرض الجولف بحي النزهة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وجارى البحث عن مفقودين.

كما دفعت قوات الإنقاذ البرى في القاهرة بأوناش ومعدات ضخمة لرفع أنقاض المبنى المنهار بمنطقة النزهة.

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