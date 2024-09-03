وزير العمل: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل البحريني بالعمالة المصرية المدربة

• سفيرة البحرين تنقل تحيات وزير العمل البحريني إلى نظيره المصري وتتطلع إلى المزيد من التعاون

استقبل وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

وأكد جبران خلال اللقاء، العلاقات التاريخية، والمُتميزة بين مصر، ومملكة البحرين قيادًة وشعبًا، مشيرًا إلى أن ملف العمل، من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين.

وقال جبران إن الوزارة جاهزة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل البحريني، موضحًا أن هذه العمالة تتعرض لاختبارات الفحص المهني، بما يضمن إستدامتها في سوق العمل،لصالح صاحب العمل والعامل.

من جهتها أكدت سفيرة البحرين فوزية بنت عبدالله، على العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أُسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي، معربة عن مكانة مصر لديها خاصة على المستوى الشخصي.

ونقلت السفيرة البحرينية، تحيات وزير العمل البحريني سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، إلى نظيره المصري، مؤكدة على عمق التعاون بين الوزارتين في كافة المجالات التي تخص ملف العمل ،والتنسيق بينهما في المحافل العربية والدولية.