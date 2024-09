أونروا: العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء بغزة تسببت في ظروف معيشية غير إنسانية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء في غزة أجبرت السكان على التكدس بمساحات صغيرة للغاية.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن الظروف المعيشية غير إنسانية وتسمح بانتشار الأمراض، في ظل تكدس الأسر في الملاجئ والخيام المكتظة.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان أحدهما طفل من عائلة أبو شاب، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب المدينة، ونقلا إلى مستشفى ناصر في المدينة، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف الاحتلال المروحي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق المخيم، وفي وسط قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحيط شركة الكهرباء شمال المخيم.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الجدبة واشتعلت النيران فيه دون إصابات بصفوف المواطنين في شارع النفق شرق المدينة.

Due to military operations and evacuation orders, people in #Gaza have been squeezed into increasingly smaller spaces.



With families crammed into overcrowded shelters or tents on any available land they can find, living conditions are inhumane and enable the spread of diseases. pic.twitter.com/IYfTTnkBvm