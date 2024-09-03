استشهاد شابين فلسطينيين في منزل يحاصره الاحتلال بضاحية ذنابة شرق طولكرم

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حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، منزلا في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم طولكرم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه بكثافة، وقذائف «الأنيرجا»، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وأشارت إلى استشهاد شابين جراء إطلاق الاحتلال النار، مضيفة أن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، ملحقة دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ودفعت القوات بمزيد من الآليات إلى المخيم الذي فرضت عليه حصارا مشددا ومنعا للتجوال، وحظرت على المواطنين التنقل، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي، مع سماع أصوات انفجارات داخل حارات المخيم.