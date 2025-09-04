- نجدد تأكيدنا الاستعداد لصفقة شاملة يطلق بموجبها كل الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق ينهي الحرب

- نجدد تأكيدنا الاستعداد لصفقة شاملة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال من القطاع وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار

- نجدد الموافقة على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة جميع شئون القطاع





قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها لا تزال تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.

وجددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، الحركة التأكيد على استعدادها الذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار.

وجددت الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شئون قطاع غزه كافة، وتحمل مسئولياتها فوراً في كل المجالات.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء: «على حماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين وليس 2 أو 5 أو 7، والأمور ستتغير بسرعة وتنتهي».

وأعلنت «حماس» موافقتها على مقترح جديد تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين، بشأن وقف إطلاق النار، يشمل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات. إلا أن إسرائيل تجاهلت هذا المقترح، ولم تناقش الصفقة، رغم مرور ما يقرب من أسبوعين على موافقة حماس.

ووفقا لوكالة «رويترز»، ينص المقترح الذي وافقت عليه حماس على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء تحتجزهم حماس في غزة وتسليم جثث 18 أسيرا مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في وقت يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.