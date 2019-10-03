مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 13 قتيلا جراء احتجاجات غاضبة في البلاد

أفاد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، اليوم الخميس، بسقوط 13 قتيلا بينهم رجل أمن و708 جرحى جراء مظاهرات احتجاجية غاضبة تجتاح البلاد.

وقال البياتي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قتيلين سقطا في بغداد وسبعة في الناصرية بينهم رجل أمن، وقتيلين في محافظة واسط، وقتيلين في محافظة ميسان، مشيرا إلى أن هناك 10 جرحى حالتهم حرجة في محافظة ميسان.

ولفت إلى اعتقال 132 شخصا معظمهم تم الإفراج عنهم.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.