عماني يمارس رياضة التجديف في مدينته الغارقة بسبب إعصار شاهين «فيديو»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عمان، صورا ومقاطع فيديو للفيضانات التي خلفها إعصار شاهين، حيث سقطت أمطار غزيرة ونشبت رياح قوية مع وصول الإعصار إلى السلطنة.

وبرز فيديو لرجل مسن عماني يمارس رياضة التجديف على قارب بلاستيكي لونه أصفر، وسط مدينته السكنية التي بدت شوارعها غارقة بالكامل في مياه إعصار شاهين، الذي خلف خسائر مادية في مسقط بعمان.

وظهر المسن في الفيديو ضاحكا، وهو يقول فيما معناه إن الإعصار سمح بإعطاء فرصة مناسبة لمماىسة رياضة، داعيا أبناء مدينته للحاق به.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب الإعصار القادم من إيران، فيما أفاد الدفاع المدني بأنه تم إنقاذ 25، عبر الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، فيما فقد اثنان حياتهم بينهما طفلا غرق في تجمع مائي بعدما ضل عن ذويه.

وتداول العمانيون مقاطع فيديو لمدن عمانية غارقة بشكل كامل في مياه الإعصار المداري، الذي يتمركز حالياً عند دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، بحسب آخر صور للأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة بين 40 إلى 60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جداً تتراوح كثافتها بين 200 إلى 500 ملم، تؤدي لفيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وأكدت الهيئة أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، فيما يقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون موجه متوسطا إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بما يعادل ارتفاع 2-3 أمتار.