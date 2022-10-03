الدفاع الروسية: 800 قتيل وجريح من القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية بنحو 800 قتيل وجريح، فضلا عن تدمير 146 موقع تمركز لقوات كييف، وإسقاط 3 مٌسيرات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة، في مقاطعة خاركوف، بلغت أكثر من 140 جنديا خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش.

وأضاف أنه تم القضاء على 140 جنديا و19 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة في خاركوف، بالإضافة إلى القضاء على 100 جندي، وتدمير 6 مركبات مدرعة، ومركبتين قتاليتين مزودتين بمنظومات "جراد" في منطقة كراسنوليمانسكي.

وأشار إلى إسقاط 5 صواريخ هيمارس، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة والصواريخ والمدفعية والذخيرة في مدينة دونيتسك وخيرسون خلال اليوم الماضي.

وفي سياق آخر،أعلنت شركة "روس تيخ" الحكومية الروسية، في بيان اليوم، أن إنتاج أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة "تورنادو" زاد بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن القسم العسكري لمصانع "موتوفيليخا" وبسبب زيادة حجم الإنتاج تحول إلى نظام العمل في ثلاث ورديات يوميا، موضحا أن إنتاج المركبات القتالية الخاصة بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تورنادو - جي" و" تورنادو ــ إس" تضاعف عدة مرات مقارنة بالعام الماضي ووصل إلى مستويات لم نشهدها خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن إنتاج منظومات "تورنادو" جرى لتحل محل أنظمة صواريخ "جراد" و"سميرش" في القوات المسلحة الروسية.

وتعتبر منظومات "تورنادو" أكثر تطورا ويتم إنتاج نوعين من هذه الأنظمة خاصة بصواريخ "تورنادو - جي" عيار 122 ملم و "تورنادو - إس" عيار 300 ملم.

من ناحية أخرى، أعلنت قياة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية ، في بيان على "تليجرام" عن إسقاط الجيش الأوكراني، اليوم، طائرة هجومية روسية من طراز "سو-25" في منطقة خيرسون.

وذكرت القيادة أن وحدة من لواء خيرسون للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة القوات الجوية الجنوبية أسقطت اليوم طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 في منطقة بيريسلاف بمنطقة خيرسون".

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن خلال الفترة ما بين 24 فبراير و3 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا حوالي 60 ألفا و430 جنديًا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".