 إصابتان بالرصاص الحي قرب رام الله.. وقوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابتان بالرصاص الحي قرب رام الله.. وقوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من بيت لحم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 6:35 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 6:35 م

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، المتاخمة لرام الله.

وقالت مصادر أمنية، إن شابا (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أصيب آخر (18 عاما) برصاص "التوتو" المتفجر في القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم في منطقة "بيتونيا" برام الله.

وفي مدينة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية، شابًا يدعى يزن الجعيدي من مخيم "الدهيشة".

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء شابا من بلدة شعفاط، وذلك بعد اعتداء حراس القطار الخفيف عليه قرب أحد المحطات هناك، دون التمكن من معرفة هويته، فيما تم اعتقال طفل من قرية "الجيب" شمال غرب القدس.

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