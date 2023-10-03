منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تنفذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بصدد تنفيذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدى المنظمة، في تقرير شهري لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن العدد المذكور من المخططات تتضمن بناء 816 وحدة استيطانية على مساحة 4414 دونما.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلاف الإسرائيلي صادقت الشهر الماضي على خمسة مخططات هيكلية تهدف إلى بناء 684 وحدة استيطانية على مساحة 204 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

كما أودعت للمصادقة اللاحقة 11 مخططا هيكليا تهدف إلى تخصيص 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية المستولى عليها لصالح الاستيطان، من أجل بناء 132 وحدة استيطانية على مساحة 170 دونما.

ورصدت الهيئة "تنفيذ السلطات الإسرائيلية والمستوطنين خلال شهر سبتمبر الماضي 923 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات".

وأشارت إلى أن "عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداءً، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا في محافظة الخليل، والقدس ورام الله وأريحا".

واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية "أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعتبر مكانا لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات".

وشددت على "خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل في الحكومة والجيش، وغير الرسمي المتمثل في مليشيات المستوطنين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة إسرائيل".

وحسب التقرير ، قفزت إخطارات الهدم المقدمة إلى المواطنين الفلسطينيين بتسجيلها رقما قياسيا، إذ أصدرت السلطات الاحتلال الإسرائيلي 168 إخطارا بهدم ووقف بناء وإخلاء منشآت الشهر الماضي.

فيما بلغت عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي ما مجموعه 28 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه 74 منشأة وتركزت في محافظتي جنين والقدس.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال جددت أمرا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية على 350 دونما من أراضي مواطنين فلسطينيين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمالي القدس، وبيت لقيا غربي رام الله.