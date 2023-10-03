ماليزيا: زلزال في ولاية صباح واستمرار الأمطار في شبه الجزيرة

وقع زلزال ضعيف بقوة 6ر3 درجة على مقياس ريختر في مياه شرق ولاية صباح الماليزية في الساعة الثانية و38 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية إن مركز الزلزال كان على بعد 7 درجات شمالا و8ر117 درجة شرقا، وعلى عمق 67 كيلومترا.

في غضون ذلك، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بيانا منفصلا للتحذير من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارا من الغد وحتى بعد غد الخميس.

كما تم إصدار تحذيرات من حدوت عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية في شبه الجزيرة وولاية ساراواك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.