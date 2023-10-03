مشاركة 200 طائرة مسيرة في مناورات الجيش الإيراني اليوم

أعلن قائد المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بدء تلك المناورات اليوم الثلاثاء بمشاركة نحو 200 طائرة من مختلف أنواع الطائرات المسيرة في عموم البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، بأن مساعد الأدميرال سياري، أعلن عن إجراء مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور القوات الأربع للجيش .

وتابع المسؤول الإيراني: ستشهد هذه المناورات المشتركة مشاركة وحدات مختارة من القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المكونة من القوة البرية، قوة الدفاع الجوي، القوة الجوية، القوة البحرية والحرب الالكترونية الاستراتيجية، وستجري غداً في عموم البلاد من المياه الدافئة للخليج العربي، وبحر عمان في الجنوب إلى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وصرح مساعد الشؤون التنسيقية للجيش بأن معدات وحدة الطائرات المسيرة يتم إنتاجها بالكامل محلياً وداخل البلاد، وشدد على أن القدرات العالية للطائرات المسيرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية قد أصبحت اليوم إحدى خصائص وقدرات قواتنا المسلحة.

وتابع: سيتم في هذه المناورات استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة للجيش في ظروف خاصة وصعبة وسيتم تقييمها في مجالات الرصد والاستطلاع والحرب الإلكترونية والقتال.

وردا على سؤال حول سبب إجراء هذه المناورات ، أكد الادميرال سياري: مناورات الجيش مدرجة في التقويم السنوي وتنفذ بهدف التدريب وتبادل الخبرات من أجل تحسين جاهزية البلاد وقوة الردع.