رئيس أركان جيش الاحتلال: مصممون على تدمير بنية حزب الله واغتيال قادته رغم خسائرنا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن "إسرائيل تحارب في لبنان بهدف استقرار الأمن في الشمال، وإعادة المستوطنين إلى بيوتهم، وإجبار حزب الله على التراجع إلى الخلف، وتدمير البنية التحتية التي بناها على طوال الحدود؛ لاجتياح إسرائيل وقتل الإسرائيليين".

وأضاف خلال كلمة ألقاها من الحدود اللبنانية، مساء اليوم: "إسرائيل مصممة على تدمير هذه البنية التحتية وقتل مقاتلي حزب الله لمنعه من التمركز على طول الحدود في المستقبل".

وتابع: "الضربات القاسية ستتواصل في كل الجبهات في بيروت والبقاع وجنوب لبنان"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ستغتال المزيد من القادة في لبنان، مستفيدة من تجربة القتال في غزة، وتمتلك القدرات النارية في الجو والأرض".

وأقر هاليفي بمقتل جنوده خلال القتال مع حزب الله، قائلا: "اليوم رأينا النتائج الأولية لهذه المعارك التي فقدنا فيها مقاتلين سقطوا ببطولة أثناء القتال مع حزب الله، ونحن سنواصل القتال على ضوء هذه البطولة وسنحتضن عائلاتهم الثكلى، وسنواصل القتال في كل الجبهات من أجل جلب الأمن بشكل أفضل لإسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد ضباطه في جنوب لبنان؛ ليرتفع عدد القتلى بصفوفه إلى 9 عسكريين منذ بدء عملياته البرية ضد حزب الله، من جهته، قال حزب الله اللبناني إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ 17 ضابطا وجنديا خلال يوم الخميس.