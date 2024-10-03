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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن حزب الله قوله: "فجرنا عبوة سجيل لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضاف: "استهدفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية بمستعمرة نطوعة. واستهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في منطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان وأن مروحيات بدأت بنقل مصابين.

وقال حزب الله، إنه فجر عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني، كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس، مما أوقع قتلى وجرحى بينهم.

هذا ورصدت "الجزيرة" مروحية إسرائيلية تنقل جنودا جرحى من منطقة الحدود جنوبي لبنان إلى مستشفى رمبام في حيفا.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته هاجمت أهدافا تابعة لاستخبارات حزب الله في بيروت.