ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات تعيد هيكلة عملياتها في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركة "ألستوم" الفرنسية لتصنيع القطارات إغلاق مصنعها في مدينة جورليتس الواقعة شرقي ألمانيا بحلول نهاية مارس 2026، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس.

وقالت ألستوم إنها تقوم حاليا بنقل الأعمال الهيكلية للمخزون المتداول إلى أوروبا الشرقية وإن هذه الخطوة جزء من التخصص في مواقع الإنتاج الألمانية ، حيث تأثرت بذلك مواقعها في كل من هنينجسدورف وكاسل ومانهايم.

يشار إلى أن هناك نحو 700 عامل يعملون في المصنع الواقع في ولاية ساكسونيا، والذي يعمل منذ 175 عاما. وقالت ألستوم إنه تم إبلاغ ممثلي العمال بتلك الأنباء.

وأضافت ألستوم أن هناك محادثات سرية مع شريك صناعي بشأن المشاركة المحتملة في الموقع وأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة وتستهدف توفير منظور طويل الأمد للوظائف الصناعية.

واوضحت أن هذه الخطط معروفة منذ فترة طويلة ، وأن ألستوم تقوم الآن بنشر تفاصيلها.