ناشط بأسطول الصمود: لا أقبل طعاما من كيان يقتل الأطفال جوعا

- الناشط النمساوي جوليان شوتر أعلن إضرابه عن الطعام في تسجيل مصور قبل احتجاز إسرائيل السفينة التي كان على متنها..

أعلن الناشط النمساوي جوليان شوتر، الذي كان على متن سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، إضرابا عن الطعام رفضا لتجويع إسرائيل الأطفال في قطاع غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور سجله شوتر قبيل احتجاز الجيش الإسرائيلي للسفينة التي كان على متنها، ونشره الوفد النمساوي المشارك في أسطول الصمود، الجمعة، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوتر البالغ من العمر 27 عاما: "أريدكم أن تعلموا أنني قررت ألا أقبل طعاما من كيان يتعمد قتل الأطفال جوعا، لذا أنا الآن في إضراب عن الطعام".

ودعا شوتر الجميع إلى الضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والإفراج عن النشطاء.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.