الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: إدراج الشركة في سوق الأسهم لحظة تاريخية

أكد المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن إدراج أسهم أرامكو في سوق الأسهم "تداول" يشكل لحظة وتحولا تاريخيا في مسيرة أرامكو .

قال الناصر ، في بيان مقتضب اليوم الأحد ، إن "أرامكو" تتميز بقدراتها في الأداء التشغيلي والانضباط المالي وبمركزها المالي القوي والمرن"، مشيرا إلى أن "الشركة عازمة على مواصلة تقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس المتمثلة في حكومة المملكة العربية السعودية وقريبا مساهميها الجدد".

وأكد الناصر أن لديه "ثقة في مستقبل ارامكو كشركة مدرجة في سوق الأسهم".

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت اليوم صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.