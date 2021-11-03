بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أوضاع المياه في عموم العراق، ومناقشة ملف المياه الدولية مع الدول المتشاركة مع العراق في الأنهار.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له ، أن "الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة، حيث جرى مناقشة أوضاع المياه في عموم العراق، وملف المياه الدولية مع الدول المتشاركة مع العراق في الأنهار".

وأضاف المكتب، أنه نتج عن الاجتماع الموافقة على انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه للمدة من 5 إلى 6 مارس 2022، ويكون سنويا، مع رصيد التخصيصات ضمن خطة وزارة الموارد المائية لكل عام، وتأليف سكرتارية دائمة للمؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار إلى أنه تم الموافقة على استمرار مشاركة ممثلي وزارة الموارد المائية في اجتماعات مبادرة السلام الأزرق، سواء على مستوى اللجنة الاستشارية العليا أو اللجان الفرعية؛ لمزيد من الفهم حول أهداف المبادرة والجهات المشاركة فيها والنتائج المتوقعة منها، ومن ثم يحدد موقف العراق الرسمي من الانضمام إلى المبادرة أو الانسحاب منها.