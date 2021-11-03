بحث وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف المشروعات المشتركة بين البلدين والمراحل التي وصلت إليها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)- على تعزيز العمل المشترك في قطاع الكهرباء وتذليل المعوقات التي تعترض سيره، حيث أشار الزامل إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود التي تم الاتفاق عليها مؤكداً أهمية اللقاء لمتابعة الأعمال المشتركة.

ومن جانبه أكد السفير يفيموف استعداد بلاده لتقديم الدعم لقطاع الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى ضرورة تطوير التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين.