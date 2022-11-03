مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

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أعلن أنطوان كومباريه، مدرب نانت الفرنسي، تشكيل مباراة أولمبياكوس اليوناني، التي ستقام ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد أساسيًا، من أجل مهمته مع الفريق الفرنسي.

ويتصدر فريق فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد كاراباج في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي نتنت في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ومن ثم يتذيل المجموعة فريق أولمبياكوس بنقطتين.

ويتطلع نانت لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بالإضافة إلى تعثر كاراباج في مباراته مع فرايبورج.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: كورشيا، كاستيليو، بالويس، فابيو.

وسط: موتوسامي، سيسوكو، جاناجو، سيمون، إيفان جيساند.

الهجوم: مصطفى محمد.