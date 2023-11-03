مقتل 3 أشخاص في إيطاليا مع وصول العاصفة سياران إلى أوروبا

قتل 3 أشخاص على الأقل في إقليم توسكانا بوسط إيطاليا، بسبب العاصفة العنيفة سياران، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية.

وقال أويجينيو جياني رئيس إقليم توسكانا في ساعة مبكرة، من صباح اليوم، إن شخصين لقيا حتفهما في بلدية مونتيمورلو، على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال غرب فلورنسا، التي فاض النهر فيها. وتوفي شخص ثالث في روسينيانو على ساحل توسكانا.

وتابع جياني عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "لم نسجل قط هذا المقدار من الأمطار خلال هذه الدقائق القليلة".

وأضافت وكالة الحماية المدنية في البلاد أنه من المتوقع أن تتجه الأمطار والرياح القوية نحو المناطق الجنوبية في إيطاليا.

وأعلن أعلى مستوى من التحذير، باللون الأحمر، في شمال شرقي البلاد، كما تم الإعلان عن مستويات التحذير باللونين الأصفر والبرتقالي في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك في جميع أنحاء توسكانا.