وزير خارجية إيران: المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "المقاومة في فلسطين والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف الاحتمالات مع الكيان الصهيوني".

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسئولية تداعيات استمرار المجازر في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الإيرانية، إن "أمريكا أثبتت أنها جزء حاسم من استمرار الحرب والإبادة في غزة، وليست جزءا من الحل".

ويأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ28، حيث أعلنت كتائب القسام أنها شنّت سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، في وقت أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة، مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 25.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 9227 منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 3826 طفلا، و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23 ألفا و516.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 198 شهيدا، مناشدة جميع الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.