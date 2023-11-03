المقاومة الإسلامية بالعراق: سنبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء لنصرة فلسطين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء لنصرة فلسطين.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق تم توزيعه اليوم "نصرة لأهلنا في فلسطين وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".

كان حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق قد كشف في مقابلة مع وكالة (د.ب.أ) النقاب عن تلقي الحركة رسائل تهديد وترغيب من الإدارة الأمريكية عبر وسطاء لمنع توسيع دائرة الحرب في غزة.

وقال "نحن لا نخشى التهديدات الأمريكية... ماضون في عملياتنا مع الفصائل المسلحة الأخرى في المقاومة الإسلامية في العراق لمواجهة الثكنات والمصالح والأهداف الأمريكية في العراق".

يشار إلى أن حركة النجباء هى إحدى الفصائل المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.