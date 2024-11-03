القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قاذفات بي -52 إلى الشرق الأوسط

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء السبت وصول قاذفات بي-52 الاستراتيجية الأمريكية إلى منطقة المسؤولية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، التي تغطي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشرق إفريقيا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "وصلت قاذفات بي-52 ستراتوفورترس الاستراتيجية من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة المسؤولية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أمر سابقا بنقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك مدمرات مزودة بأنظمة دفاع صاروخي، وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود، وعدد من قاذفات بي -52 .