وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بما شاهده من مستوى راقٍ فى التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة وإقتدار.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالى وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم فى الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذى يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعى والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى من أجل حماية أمن مصر فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية، وشارك القائد العام للقوات المسلحة عدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الغذاء.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.