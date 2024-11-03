شولتس ووزيرا الاقتصاد والمالية يعتزمون عقد عدة لقاءات لبحث أزمة الائتلاف الحاكم

قبل اجتماع لجنة الائتلاف الحاكم في ألمانيا مساء يوم الأربعاء المقبل لمناقشة سبل الخروج من أزمة الائتلاف الحكومي، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) عقد لقاءات ثلاثية عدة مرات.

ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من المقرر عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات من هذا النوع بدءًا من غد الاثنين.

وبعد ذلك سيجتمع أعضاء لجنة الائتلاف يوم الأربعاء، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتضم هذه اللجنة أيضا رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية. وسيتمحور النقاش حول القضيتين الكبيرتين اللتين تثيران الخلاف داخل الائتلاف، وهما كيفية سد العجز المالي الكبير في الميزانية الاتحادية قبل الجلسة الحاسمة التي ستعقدها لجنة الميزانية في البرلمان في 14 من الشهر الجاري، وكيفية التوافق على استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في ألمانيا.

ولهذا الغرض، قدم هابيك وليندنر مقترحات. فيما يعمل شولتس حاليًا على صياغة "ميثاق للصناعة" بالتعاون مع ممثلين من القطاع الاقتصادي والنقابات.

وتُعتبر هاتان القضيتان نقاطًا حساسة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف.

وكان تم تحديد موعد اجتماع لجنة الائتلاف التي تضم نحو 20 ممثلاً من أحزاب الائتلاف، قبل عدة أسابيع. ويعد هذا أول لقاء من نوعه منذ انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية.