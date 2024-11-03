محافظ الشرقية يتفقد مدارس القنايات ويجري اختبارات في اللغة الإنجليزية

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تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة الشهيد ملازم أول حمادة فهمي مباشر الثانوية المشتركة التابعة لإدارة القنايات التعليمية؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وقال محافظ الشرقية، إنه قد إطلع على سجل الحضور والإنصراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول المدرسية لمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول ومتابعة سجل درجات أعمال السنة، واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة لمتابعة مدى تحصيل الطلاب والطالبات للمواد الدراسية المقدمة لهم.

وأجرى المحافظ اختبارا للطالبات في مادة اللغة الإنجليزية للتعرف على مدى استفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم، مطالبا بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس.