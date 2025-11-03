حزب حماة الوطن ببني سويف ينظم مؤتمرا لدعم مرشحيه بانتخابات مجلس النواب

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقاعات مركز ببا لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب حسن جعفر، أمين حزب حماة الوطن ببني سويف، والدكتور محمد سعد، أمين التنظيم بالحزب، وهاني فارس، أمين الشئون القانونية بالحزب، ومرشحي الحزب وأحزاب التحالف على المقاعد الفردية بالدائرة الجنوبية ومراكزها "ببا، سمسطا، الفشن"، وهم: "هشام سليم عن حزب حماة الوطن، والدكتور عبد الله مبروك عن حزب مستقبل وطن، وطه الناظر عن حزب مستقبل وطن"، إضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية وهم: "أحمد شكري عن حزب حماة الوطن، ونهى الأزهري عن حزب حماة الوطن".

من جانبه، وجه هشام سليم، المرشح بدائرة جنوب بني سويف عن حزب مستقبل وطن، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لبناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة، مهنئه بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي رسم صورة رائعة للدولة المصرية.

وقال هشام سليم، خلال المؤتمر الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، إن التعددية السياسية تخلق حالة من التوافق المجتمعي، وتؤسس لتجربة ديمقراطية شهد بها القاصي والداني، داعيًا الله أن يوفقه وأن يحظى بدعم أبناء دائرة جنوب بني سويف الشرفاء (ببا، سمسطا، الفشن)، ومتعهّدًا أمام الله والمواطنين ببذل أقصى جهده ليكون على قدر الأمانة.

وأشاد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن ببني سويف، بكثافة الحضور وجودة التنظيم، موجّهًا الشكر للنائب هشام سليم ولكل أعضاء أمانة الحزب في مركز ببا، ولكل أبناء ببا وسمسطا والفشن على حضورهم المؤتمر.

وقال جعفر، إن مركز ببا يعلم أبناء بني سويف فنون السياسة، ويزخر بالكوادر السياسية، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الكثيف دليل قاطع على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مرشحو التحالف بجنوب بني سويف وعلى رأسهم النائب هشام سليم، لافتًا إلى التزام حزب حماة الوطن بدعم مرشحي الحزب وأحزاب التحالف في الفردي والقائمة والوطنية.

كما حرص النائب عبد الله مبروك، مرشح حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بدائرة جنوب بني سويف، على التأكيد أن مرشحي التحالف الوطني الثلاثة على قلب رجل واحد، داعيًا أبناء الدائرة للوقوف خلفهم.

من جانبه، قال النائب طه الناظر، ابن مركز الفشن ومرشح حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية، إنه يفخر بالتواجد بين أبناء مركز ببا المحترمين، موضحًا أنه ينتظر هذه الحشود يومي 10 و11 للتصويت لمرشحي التحالف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر.