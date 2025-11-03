اعتقال مواطن لاتفي بتهمة جمع معلومات للاستخبارات الروسية

قالت السلطات اللاتفية اليوم الاثنين، إنها اعتقلت مواطنا لاتفيا بتهمة جمع معلومات حول قطاع الدفاع في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية (جي ار يو).

وأوضحت أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، متهم بالتجسس، وقد تم اعتقاله الشهر الماضي عندما داهمت السلطات موقعين مرتبطين بالواقعة.

وقال جهاز أمن الدولة في لاتفيا إن المشتبه به جمع ونقل تفاصيل عن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك، بالإضافة إلى معلومات عن البنية التحتية الخاصة المستخدمة للطيران وكيفية شراء بطاقات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقا.

واشتملت الأنشطة المزعومة على جمع تفاصيل بشأن البنية التحتية للطيران الخاص وتواجد قوات الناتو في البلاد.

يذكر أن جهاز الاستخبارات اللاتفي من بين العديد من الوكالات الأوروبية التي تحقق في ما يقول المسؤولون الغربيون إنها حملة واسعة من التخريب الروسي المزعوم والحرب الهجينة التي تستهدف الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا. وشملت هذه الحملة العديد من الهجمات بالحرق العمد في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن الهجمات الإلكترونية والتجسس.