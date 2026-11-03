مسؤولون: نتنياهو يحث ترامب على شن ضربات عسكرية جديدة على إيران

حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن موجة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، حسبما قال مسؤولون لوكالة أسوشيتد برس(أب).

وقالت إيران اليوم الاثنين، إن لديها خطة تستمر ليومين لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. بينما اتهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران المملكة العربية السعودية بشن غارة على أحد الموانئ البحرية.

ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل شن موجة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة غدا الثلاثاء، وذلك وفقا لمسؤولين إقليميين اثنين ومصدر مطلع ثالث .

وتأرجح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين التهديد بشنّ ضربات عسكرية واسعة النطاق، وبين السعي إلى التوصل لاتفاق مع إيران

وقال المسؤولان إن الجهود الدبلوماسية أحرزت تقدما، وأوضحا أن الوسطاء يعملون على الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق ينص على أن توقف إيران هجماتها في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأضافا أنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسبوع الجاري. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وأشار إلى أنهما حصلا على المعلومات من مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي.

وضغط نتنياهو من أجل شنّ ضربات عسكرية خلال اتصال هاتفي أجراه مع ترامب في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يلتزم باتخاذ أي إجراء عسكري، حسبما قال مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال.

وحذر حلفاء آخرون للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من شن مزيد من الضربات العسكرية، محذرين من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وفقا لما ذكره مسؤول إقليمي ثالث.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقا فوريا على هذه التطورات، كما لم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بمناقشة نتنياهو وترامب احتمال شنّ ضربات عسكرية جديدة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في عطلة نهاية الأسبوع.