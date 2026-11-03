الحكومة اليمنية: مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 في استهداف مركز صحي بمحافظة لحج

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أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية اليوم الاثنين، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم أفراد من الطاقم الطبي، جراء استهداف مركز السقية الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي البلاد، محملة جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الأولية للهجوم شملت مقتل ثلاثة من أفراد الفريق الطبي العامل بالمركز وإصابة سبعة آخرين، ضمن إجمالي القتلى والجرحى.

وأدانت الوزارة "الاعتداء على المركز الصحي"، معتبرة أنه انتهاك للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة الهجوم والعمل على حماية المرافق الصحية والطواقم الطبية، والتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن الاتهامات الواردة في بيان الوزارة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المناطق اليمنية، وما يرافقها من مخاوف بشأن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية.