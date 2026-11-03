 أرباب العمل في قطاع المصارف الخاصة بألمانيا يعرضون زيادة الرواتب بنسبة 4.2% - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 6:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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