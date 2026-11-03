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الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
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مصر
صندوق تحيا مصر: وصول 778 طن مساعدات وبدء تسليمها للأشقاء في غزة
بعد انسحاب الصحفيين.. لجنة الحريات تطالب بمحاسبة المسئولين عن تجاوزات مهرجان سينما الأطفال بالمنصورة
الأوقاف تواصل تدريب الأئمة على الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي
مساعد رئيس الوزراء: مصر مش عاجبة عندما تطرح 10% من شركة بالبورصة.. وقيمة بعضها ستزيد 5 و6 أضعاف
شئون خارجية
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العالم
رئيس وزراء بافاريا يدعو إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية
ترامب يأمل أن يلاحظ الناخبون انخفاض أسعار النفط يوم الانتخابات
روبيو يلتقي نظيره الفنزويلي في واشنطن لبحث الاستعداد للانتخابات
رياضة
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رياضة عالمية
سامي قمصان يعلن خضوع لاعب الأهلي المنتظر لعملية جراحية
عموتة للاعبي الأهلي: النجم هو الملتزم في التدريبات وحياته الخاصة
عموتة: إهدار الفرص مشكلة مؤسفة.. وهدفنا التتويج بكأس الرابطة
رأي
فن
انطلاق مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال.. وصفاء أبو السعود تطلق وثيقة «من حقنا نحلم»
انطلاق مهرجان شرم الشيخ المسرحى بشهادة وفاء لسهير المرشدى
نجل محمد الحلو يكشف تفاصيل الحالة الصحية: ركبنا 5 دعامات ومازال في العناية
أشرف عبدالباقي: في ناس بياخدوا حوافز على إنهم معملوش حاجة.. وميزانية الدولة بتروح على مافيش
مال وأعمال
أعمال
مواطن
رئيس البورصة: الاستثمار في سوق المال يجب أن يكون طويل الأجل ولا يقيم بالتحركات اليومية
مساعد رئيس الوزراء: حصر أصول الدولة مستمر.. ونتوقع وصول الشركات المساهمة إلى 1500
رئيس شعبة الذهب: اقترحنا نموذجا موحدا لتوثيق المشتريات من المواطنين بعد واقعة الإسكندرية
حوادث وقضايا
إصابة 4 أشخاص في حريق قاعة أفراح بمنطقة أوسيم
الإفراج عن البلوجر مودة الأدهم بعد قضاء عقوبة حبسها 7 سنوات في قضيتي الاتجار بالبشر وغسل الأموال
بعد انهيار عقار.. التقرير الهندسي يوصي بإزالة 3 عقارات وترميم 8 أخرى في الإسكندرية
إصابة قائد سيارة بعد اصطدامها بلوحة إعلانية أمام نفق الشاطبي في الإسكندرية
تليفزيون
كبير مفتشي الوكالة الذرية سابقا: استخدام النووي ضد إيران ليس مستحيلا.. وإسرائيل حمّلت 11 طائرة لضرب مصر في 1973
لميس الحديدي: تداعيات أي تصعيد عسكري بالمنطقة ستنعكس على مصر في ارتفاع الأسعار
هشام الحلبي: ضربة أمريكية محتملة لـ إيران قد تنفذ خلال 3 أيام
مساعد رئيس الوزراء: الدولة لديها ديون لكن عندها أصول.. والناس تركز على جانب واحد
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار
رئيس جامعة سوهاج: لولا الجامعات الأهلية لوصلت رسوم كليات الطب الخاصة لـ 800 ألف جنيه
التموين: احتياطي السلع الأساسية يكفي لـ 6 أشهر.. وإضافة 116منفذا جديدا لمبادرة خفض الأسعار
القابضة للصناعات الغذائية: ندرس إضافة الأسماك والدواجن والياميش بمبادرة خفض الأسعار في رمضان
مساعد رئيس الوزراء: نفتخر بطرح بنك القاهرة كطرح جيد جدا بالبورصة.. وإدارة البنك لن تتغير
متحدث الحكومة: مستمرون في طرح المزيد من أصول الدولة في الفترة المقبلة.. وبنك القاهرة الأكبر بتاريخ البورصة
محافظ القاهرة: مبادرة تخضير العاصمة تشهد إقبالا من المواطنين .. وخصم يصل 60% على 7 أنواع من الأشجار
الرفق بالحيوان: حملة تحصين الكلاب ضد السعار تستمر أسبوعًا.. ونجري عمليات تعقيم جراحي للكلاب الشرسة
مساعد رئيس الوزراء: نخطط لطرح حصة من مصر للألومنيوم.. والشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي لا نقترب منها