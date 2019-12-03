ترامب يطالب البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم/الاثنين/، مجددًا بنك الاحتياط الفيدرالي /البنك المركزي/ الأمريكي بضرورة خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر.

وذكر راديو / صوت أمريكا / في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب أوضح - في تدوينة عبر موقع التويتر - أن عدم إقدام البنك المركزي الأمريكي على اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لم تعد تستغل قوة الدولار الأمريكي في خفض قيمة عملاتها أدى إلى تعريض المصانع والمزارع الأمريكية لصعوبات جمة فيما يتعلق بتصدير إنتاجها بشكل عادل ، مؤكدًا على ضرورة قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات بالبنك المركزي الأمريكي سوف تجتمع خلال يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر الجاري للنظر في وسائل دفع مسيرة الاقتصاد الأمريكي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم أن واشنطن ستعيد بشكل فوري فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب القادمة من الأرجنتين والبرازيل إلى الولايات المتحدة.